Soirée Viniscène Château de Viella Viella
Soirée Viniscène Château de Viella Viella jeudi 30 juillet 2026.
Viella
Soirée Viniscène
Château de Viella Château Viella Viella Gers
Tarif : – – 43 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Une alliance éphèmère
avec le monde du spectacle
Le vin, dans toute sa diversité, ne se refuse pas à une alliance éphémère avec le monde du spectacle. La famille Bortolussi invite à découvrir cette insolite fusion… Le rendez-vous est donné au Château où est proposé de découvrir le chai à barriques, coulisse de l’élaboration de leurs vins.
C’est ensuite un peu plus haut que le rideau se lève… Dans le cadre unique de la salle de réception, se déroule une dégustation commentée des vins emblématiques du Château. Celle-ci est ponctuée par les interventions artistiques de musiciens de talent.
Tout au long de la soirée, est proposé un cocktail gastronomique dînatoire où les mets donnent naturellement la réplique aux vins du domaine.
Esta | Jeudi 30 Juillet
Au coeur des Pyrénées, ESTA chante en béarnais les histoires d’un pays et de ses horizons. Entre polyphonies, rythmes folk et influences venues d’ailleurs, le trio mêle instruments traditionnels et créations originales. Leurs voix et leurs mélodies invitent à un voyage sensible, où la langue gasconne devient musique, partage et émotion.
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Château de Viella Château Viella Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 81 contact@chateauviella.fr
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English :
A fleeting alliance
with the world of entertainment
Wine, in all its diversity, is not averse to an ephemeral alliance with the world of entertainment. The Bortolussi family invites you to discover this unusual fusion? The meeting point is at the Château, where you can discover the barrel cellar, the backstage area where their wines are made.
Then, a little higher up, the curtain rises? In the unique setting of the reception room, a commented tasting of the Château?s emblematic wines takes place. This is punctuated by the artistic contributions of talented musicians.
Throughout the evening, a gastronomic cocktail dinner is offered, where the food naturally matches the estate’s wines.
Esta | Thursday, July 30
In the heart of the Pyrenees, ESTA sings in Béarnais the stories of a country and its horizons. Blending polyphony, folk rhythms and influences from elsewhere, the trio combines traditional instruments with original creations. Their voices and melodies invite you on a sensitive journey, where the Gascon language becomes music, sharing and emotion.
L’événement Soirée Viniscène Viella a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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