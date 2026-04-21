Le vin au fil des sens Château de Viella Viella

Viella

Le vin au fil des sens

Château de Viella Château Viella Viella Gers

Tarif : – – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Une journée placée sous le signe de l’échange et de la convivialité. L’invitation est de découvrir le monde du vin autrement , en passant par le plaisir de tous les sens…

Accueilli par les deux générations de la famille, la journée commence par la visite des Jardins d’Aure commentée afin de partager la passion et leur travail de vigneron.

La balade s’achève au pied du Château et la découverte de l’imposante bâtisse du XVIIIème et son chai à barriques. Les convives prennent ensuite place dans la salle d’honneur pour y déguster les Madiran et Pacherenc du Vic Bilh du Château au cours d’un repas gastronomique qui ravi gourmands et gourmets.

Menu 2026

Par le Chef Jérôme Navarre

Dégustation du Pétillant | Perla

Focaccia au serpolet

Dégustation du Pacherenc Moelleux | Éminence

Marbré de foie gras du Gers, réduction de Vinosolis

Jeunes pousses acidulées

Dégustation du Pacherenc Sec | Séraphin

Thon rouge au sésame en douce cuisson

Croquant de choux, vierge de betterave

Dégustation du Madiran | Symbiose et Prestige

Filet de canette du Gers, gremolata à l’orange

Millefeuille d’Agatha fondant

Dégustation du Vinosolis

Sablé et ganache intense au chocolat noir

Chantilly framboise et caramel Madras

Café

Tous les dimanches de l’été de mi-juillet à mi-septembre, sur réservation uniquement

42€ par personne 21€ par enfant de moins de 11 ans, comprenant la visite guidée, les vins et le repas

Menu végétarien sur demande

Début de la journée à 11h

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Château de Viella Château Viella Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 81 contact@chateauviella.fr

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English :

A day dedicated to exchange and conviviality. The invitation is to discover the world of wine differently , through the pleasure of all the senses?

Welcomed by the two generations of the family, the day begins with a guided tour of the Jardins d?Aure to share their passion and their work as winemakers.

The walk ends at the foot of the Château, with the discovery of the imposing 18th-century building and its barrel cellar. Guests then take their seats in the salle d?honneur to sample the Château?s Madiran and Pacherenc du Vic Bilh wines during a gastronomic meal that delights gourmets and connoisseurs alike.

Menu 2026

By Chef Jérôme Navarre

Sparkling wine tasting | Perla

Focaccia with wild thyme

Tasting of Pacherenc Moelleux | Éminence

Marbled Gers foie gras, Vinosolis reduction

Tart young shoots

Tasting of Pacherenc Sec | Séraphin

Slow-cooked red tuna with sesame seeds

Crunchy cabbage, beet virgin

Tasting Madiran | Symbiose et Prestige

Gers duck fillet, orange gremolata

Millefeuille d’Agatha fondant

Vinosolis tasting

Shortbread and intense dark chocolate ganache

Raspberry whipped cream and Madras caramel

Coffee

Every Sunday in summer from mid-July to mid-September, by reservation only

42? per person 21? per child under 11, including guided tour, wines and meal

Vegetarian menu on request

Day begins at 11 a.m

L’événement Le vin au fil des sens Viella a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65