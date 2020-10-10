Magec the Desert Radouan Mriziga A7LA5 La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Magec the Desert Radouan Mriziga A7LA5

Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 de 20h30 à 21h40. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-20 21:40:00

Date(s) :

2026-06-19

La nature et le rapport au paysage sont deux éléments essentiels du travail de Radouan Mriziga. Dans son solo Atlas the Mountain comme dans sa pièce pour six danseurs

Magec the Desert, il célèbre la culture du peuple amazigh…

Pour Radouan Mriziga, la musicalité des déserts qui s’étendent de l’Atlantique à la Perse et à l’Inde diffère de celles de la montagne et de la mer. À chaque espace ses animaux, ses plantes et ses peuples ; à chaque espace ses sons et ses rythmes. Autant d’éléments, de sensations et d’images chorégraphiés par l’artiste avec la complicité de six danseurs issus de la danse contemporaine et du hip-hop. Tous exceptionnels de précision, de présence et de puissance en solo, en duo ou ensemble, ils symbolisent un bestiaire imaginaire, sublimé par des costumes délicats. Seule femme de la distribution, hiératique et magistrale, la DJ et productrice tunisienne Deena Abdelwahed mixe en direct pulsations électro et mélodies nées dans le Sahara et voyageant de l’Égypte jusqu’au Golfe et aux déserts de l’Inde, façonnant un paysage sonore et musical envoûtant. Comme une terre aride arpentée par une fraternité joyeuse à l’énergie communicative, Magec the Desert bruisse de toutes parts des voix du désert où la vie et le mouvement relèvent de la magie. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Nature and the relationship with landscape are two essential elements in Radouan Mriziga’s work. In both his solo Atlas the Mountain and his piece for six dancers

Magec the Desert, he celebrates the culture of the Amazigh people…

L’événement Magec the Desert Radouan Mriziga A7LA5 Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille