Rumpelstiltskin le petit lutin 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Mercredi 6 mai 2026 à partir de 14h30.

Samedi 9 mai 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 14h30.

Samedi 16 mai 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

D’après les frères GrimmEnfants

Un meunier se vante devant le roi sa fille transforme la paille en or. Aussitôt donc, la voilà épousée. Mais quel désarroi pour la petite meunière, au moment de transformer le tas de paille en brin d’or ! Heureusement, un mystérieux lutin sauve la jeune fille de la mort en faisant le travail à sa place, lui permettant du même coup, une ascension sociale fulgurante. Sauf que le mystérieux lutin lui fait promettre, en guise de remerciement, son premier enfant.



Un décor tournant à la manière d’un manège à l’ancienne et des personnages étranges inspirés par des animaux féeriques, composent un spectacle coloré et tendrement troublant, délicieusement dédié aux plus jeunes, mais pas que !







J’aime l’aube.

Quand la forêt s’éveille, et qu’elle se dévoile pour m’offrir ses secrets.

Je mets alors mon capuchon, hop ! Et me voilà parti !

Dans la forêt, je me fonds. Personne ne se méfie ! .

English :

Based on the Grimm brothers

German :

Nach den Brüdern Grimm

Italiano :

Basato sui fratelli Grimm

Espanol :

Basado en los hermanos Grimm

