Magic Show Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime

Magic Show

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime Var

Début : Vendredi 2026-10-22

fin : 2026-10-25

2026-10-22

Préparez-vous à être émerveillés ! Le Magic Show s’invite sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer pour une série de spectacles qui feront briller les yeux des petits et des grands.

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

English : Magic Show

Prepare to be amazed! The Magic Show is coming to the Big Top at the Théâtre de la Mer for a series of shows that will make the eyes of young and old shine.



A show for the whole family

Whether you’re with family or friends, the Magic Show promises unforgettable moments filled with laughter, surprises, and wonder. Our talented magicians will transport you to a world where the impossible becomes reality: interactive magic, grand illusions, mentalism, and much more, to captivate all ages!



Detailed program coming soon.

