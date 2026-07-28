Magic ShowMan DONOVAN NOUVEAU SPECTACLE Centre culturel L’Échiquier Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

Magic ShowMan DONOVAN NOUVEAU SPECTACLE

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Le Centre culturel L’ÉCHIQUIER s’ouvre à de multiples expressions artistiques et culturelles. Lors de cette saison 2026-2027, laissons place au plaisir de la re-découverte et à l’expérimentation.

Et si la magie permettait VRAIMENT de réaliser ses rêves ?

Donovan en avait deux. Il a réalisé le premier devenir magicien ! Le second, il l’avait gardé secret, il était le seul à y croire… Mais ce soir, il va tenter de le réaliser. Avec vous.

Révélé à 16 ans dans la France a un incroyable talent, vous l’avez vu grandir à la télé et sur les réseaux où il bluffe stars et anonymes. Aujourd’hui, il revient sur scène avec son show à la fois le plus spectaculaire et le plus personnel !

Grandes illusions, magie dans la salle et jusque dans les mains des spectateurs et un artiste qui relève le défi de se dévoiler.

Chaque tour raconte une histoire, la sienne, la vôtre et tout peut arriver !

Magicien et showman, Donovan incarne une nouvelle génération spectaculaire mais aussi profondément humaine.

A partir de 5 ans. .

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10 billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr

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English :

The L’ÉCHIQUIER Cultural Center is open to a wide range of artistic and cultural expressions. During the 2026–2027 season, let’s make room for the joy of rediscovery and experimentation.

L’événement Magic ShowMan DONOVAN NOUVEAU SPECTACLE Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges