Magie Dany Lary Casino Barrière Deauville Deauville
samedi 27 février 2027 · Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Magie Dany Lary
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-27 21:00:00
fin : 2027-02-27
Date(s) :
2027-02-27
Un spectacle de grandes illusions, où la magie se mêle à la poésie, dans la plus pure tradition des créations spectaculaires de Dani Lary.
Le Lary Magic Family est bien plus qu’un spectacle de magie c’est l’histoire d’une dynastie où, depuis des générations, chaque membre de la famille Lary transmet son savoir, sa passion et crée sa propre Marrouchka , une grande illusion unique qui marque son entrée dans la légende familiale.
Guidé par Abraham Lary, le patriarche, le public découvre les créations qui ont forgé cette extraordinaire lignée de magiciens. Mais la tradition doit se poursuivre… Lary est désormais à la recherche d’un enfant au cœur pur, capable de recevoir cet héritage et de relever l’épreuve ultime faire tomber la neige. Car chez les Lary, lorsque la neige tombe, la magie continue de vivre… et une nouvelle génération peut entrer dans la légende.
Un spectacle de grandes illusions, où la magie se mêle à la poésie, dans la plus pure tradition des créations spectaculaires de Dani Lary. .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
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English : Magie Dany Lary
A grand illusion show, where magic blends with poetry, in the truest tradition of Dani Lary’s spectacular productions.
L’événement Magie Dany Lary Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville
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