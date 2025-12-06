Magie et musique improvisées Jazz Magic Roquefort-sur-Soulzon

Informations pratiques

Roquefort-sur-Soulzon

Magie et musique improvisées Jazz Magic

Salle des fêtes Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Tarif : 7 – 7 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Blizzard Concept

Depuis quelques années, la magie a pris un nouveau tour. On l’appelle jazz magic. Exactement comme le jazzman improvise en s’appuyant sur des thèmes standards, le magicien puise dans son répertoire en fonction des interactions qui naissent, dans l’instant, avec le public.

Sur scène ainsi, un magicien et un pianiste dialoguent par discipline interposée. Le premier travaille sur une magie fragile, procède par essais pour transformer positivement l’erreur. Le second se base sur une couleur, une image, pour inventer une suite d’accords particulière qui évoque une émotion et raconte une histoire.

Le magicien, c’est Antoine Terrieux, jongleur autodidacte, qui creuse le sillon de la magie nouvelle, de la performance autrement et du hasard merveilleux . Le pianiste, c’est Marek Kastelnik, membre du duo L’Oiseau Ravage. Ensemble, ils bousculent les conventions du cirque pour susciter un vertige visuel et musical.

Drôle et poétique à la fois.

Magicien Antoine Terrieux Pianiste Marek Kastelnik Régie technique Erwan Scoizec ou Thomas Martin Regard extérieur Julien Mandier Regards complices Valentine Losseau, Arthur Chavaudret Construction Franck Breuil, Jérémie Chevalier Ingénieur Sam Youde

Un cartomane invétéré et un pianiste rock et baroque font cause commune et se lancent dans une série d’improvisations. Attendez-vous donc à de belles surprises ! Télérama

Durée 1 h

Tout public à partir de 12 ans

Jauge limitée à 60 personnes.

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon et des Escapades du Théâtre, en partenariat avec la commune de Roquefort-sur-Soulzon .

Salle des fêtes Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

Blizzard Concept

L’événement Magie et musique improvisées Jazz Magic Roquefort-sur-Soulzon a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)