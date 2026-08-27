Magie Poussieres yann frisch / l’absente Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Magie Poussieres yann frisch / l’absente

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12 2026-11-13

Un spectacle captivant où magie et théâtre questionnent nos certitudes et notre perception du réel.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr

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English : Magic: Poussières Yann Frisch / L’Absente

A captivating show where magic and theater challenge our certainties and our perception of reality.

L’événement Magie Poussieres yann frisch / l’absente Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Sainte Maxime