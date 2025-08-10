MAHAMAT – LA MAIN DE L’HOMME, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

MAHAMAT – LA MAIN DE L’HOMME 20 et 21 novembre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T21:20:00+01:00

Fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:50:00+01:00

Après avoir collaboré avec le fildefériste Lucas Bergandi dans A.N.G.S.T., programmé en janvier 2025 au Cirque-Théâtre, Clément Dazin rencontre Mahamat Fofana. Ensemble, ils décident de coécrire un solo intime sur le parcours de vie de ce dernier. Né en 1995 en Côte d’Ivoire et arrivé à l’âge de neuf ans en France, Mahamat a suivi un cursus scolaire brillant jusqu’à décrocher son diplôme d’ingénieur aux Mines de Paris. À peine a-t-il son premier emploi en poche qu’il y met un terme définitif pour se consacrer pleinement au cirque et à la danse au sein de l’Académie Fratellini, en dépit des injonctions familiales. Au rythme de tableaux chorégraphiques et acrobatiques engagés, où l’explosivité et la fluidité des gestes ne font qu’un, Mahamat se raconte. Avec beaucoup de corps et quelques mots justement choisis, il dévoile ses questionnements : entre rêve de vivre de son art et peur de décevoir sa mère, qui a tout quitté pour lui offrir le meilleur des avenirs. Sans filtre, direct, sensible et sincère, un portrait dansé puissant, qui prend la forme d’une rencontre humaine assez unique.

Bord de piste :

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du ven. 20 nov.

Atelier danse et acrobatie :

Jeu. 19 nov. 18h30

gratuit sur réservation

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=MAHAMAT »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

SOLO DANSÉ POUR UN ACROBATE-INGÉNIEUR 50 MN / TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €