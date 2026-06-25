Informations pratiques

Bully-les-Mines

Mahé s’installe

1 Rue Roger Salengro Bully-les-Mines Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Et ça va faire du bruit !

Mahé s’impose aujourd’hui comme l’un des humoristes les plus prometteurs de sa génération. Révélé en première partie de Paul Mirabel, il s’est déjà produit devant plus de 300 000 spectateurs à travers la France.

Son spectacle, à mi-chemin entre stand-up, sketch et improvisation, séduit par sa fluidité et son originalité. Mahé y retrace son parcours presque sans fautes avec une autodérision raffinée, abordant avec humour les obstacles rencontrés depuis les bancs de l’école.

Artiste charismatique et authentique, Mahé séduit par son humour précis, son sens du rythme et son énergie communicative. À chaque représentation, il crée une véritable complicité avec le public, faisant de chaque performance un moment unique de rires et d’émotion. .

1 Rue Roger Salengro Bully-les-Mines 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

And %E7a is going to make some noise!

L’événement Mahé s’installe Bully-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Lens-Liévin