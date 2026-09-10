Mahé s’installe, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Mahé s’installe 20 et 21 octobre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T21:00:00+02:00 – 2026-10-20T22:15:00+02:00

Fin : 2026-10-21T21:00:00+02:00 – 2026-10-21T22:15:00+02:00

Mahé est l’humoriste à ne surtout pas rater.

Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours « presque sans faute ». Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène.

Artiste populaire et ultra connecté à son public, Mahé crée un lien instantané avec la salle. Chaque représentation est une expérience entre fous rires, vérités et complicité.

https://youtu.be/YkpPiSyVA2M

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et ça va faire du bruit. café théâtre comédie