Informations pratiques

Troyes

Mahé

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 19 – 19 – 19 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Mahé s’installe !

Et ça va faire du bruit.



Mahé est l’humoriste à ne surtout pas rater.

Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours presque sans faute . Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène.



Artiste populaire et ultra connecté à son public, Mahé crée un lien instantané avec la salle.

Chaque représentation est une expérience entre fous rires, vérités et complicité. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Mahé Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne