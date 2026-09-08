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AGENDA · Troyes

Mahé Troyes

vendredi 6 novembre 2026 · Troyes

Mahé Troyes

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
19 19 19 Tarif de base plein tarif

Troyes

Mahé

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 19 – 19 – 19 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:00:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Mahé s’installe !
Et ça va faire du bruit.

Mahé est l’humoriste à ne surtout pas rater.
Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours presque sans faute . Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène.

Artiste populaire et ultra connecté à son public, Mahé crée un lien instantané avec la salle.
Chaque représentation est une expérience entre fous rires, vérités et complicité.   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Mahé Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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