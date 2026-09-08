Mahé Troyes
vendredi 6 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Mahé
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 19 – 19 – 19 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Mahé s’installe !
Et ça va faire du bruit.
Mahé est l’humoriste à ne surtout pas rater.
Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours presque sans faute . Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène.
Artiste populaire et ultra connecté à son public, Mahé crée un lien instantané avec la salle.
Chaque représentation est une expérience entre fous rires, vérités et complicité. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Mahé Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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