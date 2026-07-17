Mahler : Symphonie n° 5 – Peace Philharmonic Orchestra – Nikolay Khozyainov, direction, Bâtiment des Forces Motrices, Genève

Informations pratiques

Mahler : Symphonie n° 5 – Peace Philharmonic Orchestra – Nikolay Khozyainov, direction Samedi 22 mai 2027, 19h30 Bâtiment des Forces Motrices

CHF 40.– – CHF 150.– Billetterie du Service culturel de la Ville de Genève

Maison des arts du Grütli

Lu–Sa, 10h00–18h00

T 0800 418 418 (Suisse)

T +41 22 418 36 18 (depuis l’étranger)

billetterie-culture@geneve.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-22T19:30:00+02:00 – 2027-05-22T21:00:00+02:00

Fin : 2027-05-22T19:30:00+02:00 – 2027-05-22T21:00:00+02:00

Peace Philharmonic Orchestra

Nikolay Khozyainov, direction

Gustav Mahler

Symphonie n° 5 en ut dièse mineur

I. Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt

II. Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz

III. Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell

IV. Adagietto. Sehr langsam

V. Rondo-Finale. Allegro – Allegro giocoso. Frisch

Pour la grande finale de la saison, le Peace Philharmonic Orchestra, sous la direction de Nikolay Khozyainov, interprétera la monumentale Symphonie n° 5 de Gustav Mahler.

Basé à Genève, le Peace Philharmonic Orchestra est un ensemble dévoué à la création d’un monde où la musique et la beauté règnent suprêmement.

Les musiciens, issus d’orchestres renommés de Genève et du monde entier, mettent en commun leurs talents pour créer une expérience de beauté et d’harmonie.

Ensemble – Ukrainiens et Russes, Américains, Juifs et Arabes – jouent côte à côte, œuvrant pour la paix. La musique transcende toutes les frontières, qu’elles soient de nationalité, de langue ou d’origine, et elle constitue la force la plus puissante pour rassembler l’humanité. Elle est la lumière ultime de la paix, elle touche directement nos cœurs et nos âmes, apaisant les conflits et célébrant la joie.

Notre musique est une invitation à faire l’expérience du pouvoir transformateur de la musique. À travers chaque note jouée et chaque mélodie partagée, nous voulons inspirer notre public à envisager un monde meilleur.

Nikolay Khozyainov

www.peacephilharmonic.org

Nikolay Khozyainov

Pianiste, compositeur, chef d’orchestre

«Le monde de la musique prend note de la virtuosité étonnante et de la technique prodigieuse de Nikolay Khozyainov» – The New York Times

«Militant de la paix» – TV5 Monde, France

Pianiste, compositeur et chef d’orchestre, Nikolay Khozyainov est un des musiciens les plus remarquables de sa génération. Sa musicalité poétique et sa technique époustouflante ont séduit les publics du monde entier.

À l’âge de 7 ans, Nikolay Khozyainov fait ses débuts avec l’Orchestre Philharmonique de Moscou. Il se produit ensuite à Munich et à Francfort, à 9 ans au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, à 16 ans aux États-Unis et à 17 ans aux Nations Unies.

Depuis lors, il donne des récitals et des concerts sur toutes les plus grandes scènes du monde, telles que le Carnegie Hall à New York, le Kennedy Center à Washington, Wigmore Hall à Londres, le Louvre, le Théâtre des Champs-Élysées et la Salle Gaveau à Paris, le Tchaikovsky Hall à Moscou, le Suntory Hall de Tokyo, l’Opéra de Sydney, la Tonhalle de Zurich, le Palazzo Quirinale de Rome, l’Auditorio Nacional de Madrid, le Victoria Hall à Genève, les Nations Unies et beaucoup d’autres.

Nikolay Khozyainov se produit avec l’Orchestre London Philharmonia, l’Orchestre de la Scala de Milan, l’Orchestre symphonique de Tokyo, l’Orchestre symphonique de Sydney, l’Orchestre philharmonique de Varsovie, l’Orchestre symphonique national tchèque, l’Orchestre symphonique de la Fédération de Russie, l’Orchestre philharmonique russe, l’Orchestre symphonique Yomiuri Nippon, l’Orchestre symphonique national RTE d’Irlande, entre autres.

En 2015, Nikolay Khozyainov est diplômé du Conservatoire de Moscou en tant que pianiste et chef d’orchestre. Il a étudié le piano avec Mikhail Voskresensky et la direction d’orchestre avec Vladimir Bogorad et Gennady Rozhdestvensky.

Il a également poursuivi des études approfondies à la Hochschule für Musik de Hanovre, en Allemagne, auprès du professeur Arie Vardi.

En 2012, il remporte le Premier Prix du Concours international de Dublin.

Khozyainov a reçu les honneurs de nombreux chefs d’État. Il a été nommé Chevalier Commandeur par la famille royale d’Espagne en 2022. Nikolay a été décoré par l’empereur Akihito et l’impératrice Michiko du Japon à son concert au Suntory Hall à Tokyo.

En 2022, les Nations Unies ont commandé à Nikolay Khozyainov une composition pour son Concert pour la paix. Nikolay a donné la première mondiale de Pétales de la Paix lors de son concert à la Salle des Droits de l’homme des Nations Unies en novembre 2022, suivie de la première américaine en octobre 2023 au Herbst Theatre à San Francisco (où la Charte des Nations Unies a été signée). Khozyainov a été décoré de la Médaille d’or de la Paix par les Casques bleus des Nations Unies.

Nikolay Khozyainov est le fondateur, directeur général et directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de la Paix, un orchestre basé à Genève.

Khozyainov parle et donne des interviews en onze langues.

Sa musique est éditée par Muse Press à Tokyo au Japon.

«La dernière pièce a laissé le public en redemander» – Andrew Larkin, Dublin Review

www.nikolaykhozyainov.com

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Pour la grande finale de la saison, le Peace Philharmonic Orchestra, sous la direction de Nikolay Khozyainov, interprétera la grandiose 5e Symphonie de Gustav Mahler.

Peace Philharmonic Orchestra. Nikolay Khozyainov