Mai 1226 Les Dames de Belfort

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

15 mai 1226 première mention du château fort de Belfort. Un mariage est scellé. Partez sur les traces des Dames de Belfort comme Jeanne de Montbéliard et Catherine de Bourgogne, figures oubliées mais essentielles de l’histoire de la ville et trop souvent restées dans l’ombre.

A partir de 12 ans.

Visite non remboursable, non échangeable. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mai 1226 Les Dames de Belfort

L’événement Mai 1226 Les Dames de Belfort Belfort a été mis à jour le 2026-03-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)