Mai 1226 Les Dames de Belfort Belfort
Mai 1226 Les Dames de Belfort Belfort samedi 16 mai 2026.
Mai 1226 Les Dames de Belfort
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
15 mai 1226 première mention du château fort de Belfort. Un mariage est scellé. Partez sur les traces des Dames de Belfort comme Jeanne de Montbéliard et Catherine de Bourgogne, figures oubliées mais essentielles de l’histoire de la ville et trop souvent restées dans l’ombre.
A partir de 12 ans.
Visite non remboursable, non échangeable. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
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English : Mai 1226 Les Dames de Belfort
L’événement Mai 1226 Les Dames de Belfort Belfort a été mis à jour le 2026-03-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)