Mai à Vélo 2026, ADAV Saint-Omer, Saint-Omer
Mai à Vélo 2026, ADAV Saint-Omer, Saint-Omer vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ADAV Saint-Omer Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
ADAV Saint-Omer Saint-Omer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.facebook.com/p/Adav-Saint-Omer-100069765916539/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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