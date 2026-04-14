Mai à Vélo 2026, Agence Aix les Bains Riviera des Alpes, Grésy-sur-Aix
Mai à Vélo 2026, Agence Aix les Bains Riviera des Alpes, Grésy-sur-Aix vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Agence Aix les Bains Riviera des Alpes Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Agence Aix les Bains Riviera des Alpes 45 Rue Jacques Cellier, 73100 Grésy-sur-Aix, France Grésy-sur-Aix 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201912
À voir aussi à Grésy-sur-Aix (Savoie)
- Les gorges du Sierroz s’animent Le 25 avril À l’initiative et organisé par l’association Au Coeur des gorges du Sierroz Gorges du Sierroz Grésy-sur-Aix 25 avril 2026
- Les Gorges du Sierroz Grésy-sur-Aix Savoie 1 mai 2026
- Saison littéraire 2026 Rencontre avec Gabrielle de Tournemire L’Esquisse Grésy-sur-Aix 5 juin 2026