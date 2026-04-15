Mai à Vélo 2026, Agent-e-s Orléans Métropole, Orléans

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Agent-e-s Orléans Métropole Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Agent-e-s Orléans Métropole Mairie d’Orléans, 1 Place de l’Étape 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

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