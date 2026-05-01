Mai à Vélo 2026, Alec Pays de Rennes, Rennes

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Alec Pays de Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Alec Pays de Rennes 104 Boulevard Georges Clemenceau, 35032 Rennes, France Rennes 35032 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

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