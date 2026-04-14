Mai à Vélo 2026, ASCEE 08, Charleville-Mézières
Mai à Vélo 2026, ASCEE 08, Charleville-Mézières vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ASCEE 08 Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
ASCEE 08 3 Rue des Granges Moulues, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209637
À voir aussi à Charleville-Mézières (Ardennes)
- Marché des Producteurs de Pays sur la place de l’Hôtel de Ville de Mézières Charleville-Mézières 17 avril 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 18 avril 2026
- Lire avec son bébé, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières 22 avril 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 25 avril 2026
- , Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières 27 avril 2026