Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, COBAN, Andernos-les-Bains

Mai à Vélo 2026, COBAN, Andernos-les-Bains

Mai à Vélo 2026, COBAN, Andernos-les-Bains vendredi 1 mai 2026.

Lieu : COBAN

Adresse : 6 Avenue de l'Espérance, 33510 Andernos-les-Bains, France

Ville : 33510 Andernos-les-Bains

Département : Gironde

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai COBAN Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

COBAN 6 Avenue de l’Espérance, 33510 Andernos-les-Bains, France Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=213084

À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)