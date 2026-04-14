Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, Communauté de Communes du Haut-Poitou (employeur), Neuville-de-Poitou

Mai à Vélo 2026, Communauté de Communes du Haut-Poitou (employeur), Neuville-de-Poitou

Mai à Vélo 2026, Communauté de Communes du Haut-Poitou (employeur), Neuville-de-Poitou vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Communauté de Communes du Haut-Poitou (employeur)

Adresse : 10 Avenue de l'Europe, 86170 Neuville-de-Poitou, France

Ville : 86170 Neuville-de-Poitou

Département : Vienne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Communauté de Communes du Haut-Poitou (employeur) Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Communauté de Communes du Haut-Poitou (employeur) 10 Avenue de l’Europe, 86170 Neuville-de-Poitou, France Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201547

À voir aussi à Neuville-de-Poitou (Vienne)