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Mai à Vélo 2026, Dordogne, Boulazac Isle Manoire

Mai à Vélo 2026, Dordogne, Boulazac Isle Manoire

Mai à Vélo 2026, Dordogne, Boulazac Isle Manoire vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Dordogne

Adresse : Rue Alphonse de Lamartine, 24750 Atur, France

Ville : 24750 Boulazac Isle Manoire

Département : Dordogne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Dordogne Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Dordogne Rue Alphonse de Lamartine, 24750 Atur, France Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202491

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