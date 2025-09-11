Agora Pôle National Cirque Club Sandwich Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Club Sandwich

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

2026-05-05

Club Sandwich, collectif périgourdin composé de cinq musiciens, cultive un son hybride et audacieux.

À la croisée du jazz instrumental, de la fusion et des rythmes empruntés au funk, à l’Éthio-jazz, au be-bop, à la bossa ou encore au ska, le groupe bouscule les genres avec une liberté réjouissante.

Leur esthétique singulière oscille entre envolées contemplatives et grooves dansants, portée par des cuivres tranchants et des mélodies puissantes.

Une musique en mouvement, qui fait vibrer les corps autant qu’elle captive l’imaginaire. .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

