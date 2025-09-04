Agora Pôle National Cirque Naïade [création] / Compagnie Out of the Blue Boulazac Isle Manoire

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-13

Naïade nous plonge dans un monde aquatique sensible et hypnotique, à la croisée du cirque et de l’apnée.

Dans un aquarium géant devenu scène vivante, quatre corps évoluent avec la fluidité, la puissance et l’imprévisibilité de l’eau.

Cette création explore une physicalité nouvelle, libérée de la gravité, où la respiration devient rythme et mouvement.

Jeux et contraintes improvisées nourrissent cette performance chorégraphique immersive.

Une expérience sensorielle hors du temps, qui célèbre la joie d’être immergé et l’instant présent, comme un retour à l’essentiel.

Avec le soutien de l’OARA .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

