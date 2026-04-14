Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, Jacou, Jacou

Mai à Vélo 2026, Jacou, Jacou

Mai à Vélo 2026, Jacou, Jacou vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Jacou

Adresse : [3.911958, 43.661492]

Ville : 34830 Jacou

Département : Hérault

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Jacou Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Jacou [3.911958, 43.661492] Jacou 34830 Hérault Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202407

À voir aussi à Jacou (Hérault)