Mai à Vélo 2026, Ovalt, Betton
Mai à Vélo 2026, Ovalt, Betton vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Ovalt Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Ovalt OET – Groupe Ovalt, 1 Route du Gacet 35830 Betton, France Betton 35830 Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201663
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