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Mai à Vélo 2026, Ovalt, Betton

Mai à Vélo 2026, Ovalt, Betton

Mai à Vélo 2026, Ovalt, Betton vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Ovalt

Adresse : OET - Groupe Ovalt, 1 Route du Gacet 35830 Betton, France

Ville : 35830 Betton

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Ovalt Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Ovalt OET – Groupe Ovalt, 1 Route du Gacet 35830 Betton, France Betton 35830 Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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