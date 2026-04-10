Mai à vélo Place de la Cale Betton
Mai à vélo Place de la Cale Betton samedi 30 mai 2026.
Mai à vélo Place de la Cale Betton Samedi 30 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Découverte de la pratique du vélo sur route en campagne
Le club de cyclotourisme de Betton propose dans le cadre de l’évènement national « Mai à vélo » des randonnées sur route en forêt et campagne, à allure modérée sur 3 distances aux choix 20km, 40km et 60km en fonction de ses possibilités.
L’accueil des participants sera assuré par le club Cyclo Loisirs Bettonnais, à 14h00, place de la cale à Betton 35830. Les groupes de cyclistes seront encadrés tout le long du parcours par des adhérents du club pour orienter, conseiller, savoir rouler à plusieurs (groupe) et en sécurité.
Chaque participant doit être muni de son vélo (VAE ou non) adapté à la pratique sur ces distances.
Ces balades sont ouvertes à toutes et tous et gratuitement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T14:30:00.000+02:00
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clb.betton@gmail.com 0609289692
Place de la Cale Place de la Cale 35830 BETTON Betton 35830 Ille-et-Vilaine
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