Distributions de composteurs Place de la Cale Betton

Distributions de composteurs Place de la Cale Betton

Distributions de composteurs Place de la Cale Betton mercredi 22 avril 2026.

Distributions de composteurs Place de la Cale Betton 22 avril – 2 octobre Ille-et-Vilaine

Vous habitez un pavillon avec jardin ? Rennes Métropole organise, sur inscription préalable, des distributions de composteurs pour transformer vos déchets alimentaires et de jardin en engrais naturel.

Inscriptions : [dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur](https://dechets.rennesmetropole.fr/prise-de-rdv)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00.000+02:00

1
 http://dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur

Place de la Cale Place de la Cale, Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à Betton