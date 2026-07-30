jeudi 8 octobre 2026 · La Confluence - Betton · Betton

Informations pratiques

Imarhan La Confluence – Betton Betton Jeudi 8 octobre, 20h30

Symbole fort de la nouvelle génération touareg, Imarhan mêle racines ancestrales touareg, influences d’Afrique subsaharienne et sonorités pop rock venues d’Algérie et d’Occident.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-08T22:00:00.000+02:00

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La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton



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