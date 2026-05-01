Mai à Vélo 2026, Saintes, Saintes
Mai à Vélo 2026, Saintes, Saintes vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Saintes Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Saintes 8 Rue Camille Desmoulins, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219134
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Rencontre publique Médiathèque François Mitterrand Saintes 7 mai 2026
- Vernissage de l’exposition Par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Médiathèque François Mitterrand Saintes 7 mai 2026
- Grande friperie Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes 8 mai 2026
- Foliflores 2026 Le Petit Chadignac Saintes 8 mai 2026
- Concert de présentation du Festival OFF Saintes 8 mai 2026