Mai à Vélo 2026, SCRIBE I.S., Rennes
Mai à Vélo 2026, SCRIBE I.S., Rennes vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai SCRIBE I.S. Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
SCRIBE I.S. Le SUNSET, 12, Rue du Bourg Nouveau, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=218818
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- [Rennes] Ciné débat autour du film documentaire « Entre 4 tours » réalisé par Nicolas Kühl Centre social Ker Yann – 42 cours du président Kennedy 35000 Rennes Rennes 5 mai 2026
- Webinaire Sentinelles de la nature 48 bd Magenta – 35000 Rennes Rennes 5 mai 2026
- Atelier 2tonnes – Beaulieu – 05/05 Campus de Beaulieu Rennes 5 mai 2026
- Atelier 2tonnes – Beaulieu – 05/05, Campus de Beaulieu, Rennes 5 mai 2026
- Transfiguration Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 5 mai 2026