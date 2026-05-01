Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, Se Déplacer Autrement, Grenoble

Mai à Vélo 2026, Se Déplacer Autrement, Grenoble

Mai à Vélo 2026, Se Déplacer Autrement, Grenoble vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Se Déplacer Autrement

Adresse : 5 Place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble, France

Ville : 38000 Grenoble

Département : Isère

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Se Déplacer Autrement Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Se Déplacer Autrement 5 Place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.adtc-grenoble.org [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=218965

À voir aussi à Grenoble (Isère)