Mai à Vélo 2026, Tunzini Orléans, Saint-Jean-de-Braye
Mai à Vélo 2026, Tunzini Orléans, Saint-Jean-de-Braye vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Tunzini Orléans Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Tunzini Orléans 10 Avenue André-Marie Ampère, 45800 Saint-Jean-de-Braye, France Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=213447
À voir aussi à Saint-Jean-de-Braye (Loiret)
- MARCHE NORDIQUE SPECIALE FETES DES MERES Saint-Jean-de-Braye 30 mai 2026
- Jeanne, le spectacle Saint-Jean-de-Braye 19 juin 2026