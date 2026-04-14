MAI A VELO A ST LOUIS de MONTFERRAND, 33 Saint louis de Montferrand, Saint-Louis-de-Montferrand
MAI A VELO A ST LOUIS de MONTFERRAND, 33 Saint louis de Montferrand, Saint-Louis-de-Montferrand samedi 2 mai 2026.
MAI A VELO A ST LOUIS de MONTFERRAND Samedi 2 mai, 13h00 33 Saint louis de Montferrand Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T13:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T13:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00
14h départ pour une cyclo-découverte (balade familiale) avec visite d’un habitat insolite près des étangs et visite d’une éolienne la bollée à Beauval.
Départ aussi d’un circuit pour les plus aguerris de 55km entre les 2 rives de la dordogne – non fléché mais avec trace GPS donnée à l’inscription.
33 Saint louis de Montferrand SAINT LOUIS DE MONTFERRAND Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0675368824 »}]
CYCLO-DECOUVERTE + Randonnée « entre-deux rives »
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