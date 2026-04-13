MAI à VELO Balade autour des étangs, Domaine de Ste-Rose, Narbonne

MAI à VELO Balade autour des étangs Dimanche 17 mai, 09h00 Domaine de Ste-Rose Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00

Parcours encadré VTT/VTC/GRAVEL de 30 kms sans difficulté ouvert à tous à condition d’être équipé d’un vélo en bon état de marche (seuls les vélos VTT/VTC/GRAVEL sont acceptés, pas de vélo de ville ni de route) et d’un casque obligatoire. Attention, les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d’un parent.

Domaine de Ste-Rose chemin de St-Crescent Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@randonneursnarbonnais.fr »}]

Parcours VTT/VTC/GRAVEL autour des étangs