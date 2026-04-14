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Mai à Vélo Balade inaugurale Parking de la boulangerie Soudan

Mai à Vélo Balade inaugurale Parking de la boulangerie Soudan

Mai à Vélo Balade inaugurale Parking de la boulangerie Soudan vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Parking de la boulangerie

Adresse : 3 Route de l'Atlantique

Ville : 79800 Soudan

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Soudan

Mai à Vélo Balade inaugurale

Parking de la boulangerie 3 Route de l’Atlantique Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Balade inaugurale à la découverte du nouvel itinéraire cyclable vers Le Souci ! Parcours de 5km.   .

Parking de la boulangerie 3 Route de l’Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68  mobilite@cc-hvs.fr

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English : Mai à Vélo Balade inaugurale

L’événement Mai à Vélo Balade inaugurale Soudan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre

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