Mai à Vélo Balade inaugurale Parking de la boulangerie Soudan

Soudan

Mai à Vélo Balade inaugurale

Parking de la boulangerie 3 Route de l’Atlantique Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Balade inaugurale à la découverte du nouvel itinéraire cyclable vers Le Souci ! Parcours de 5km. .

Parking de la boulangerie 3 Route de l’Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr

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English : Mai à Vélo Balade inaugurale

L’événement Mai à Vélo Balade inaugurale Soudan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre