Soudan

Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan

2 Route de l’Atlantique Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-15 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29

Venez retrouver Ferdinand à bord duquel vous trouverez divers produits ( frais, secs, légumes) ainsi que du poisson frais en barquette. .

2 Route de l’Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

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English : Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan

L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan Soudan a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre