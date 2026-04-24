Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan Soudan
Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan Soudan vendredi 15 mai 2026.
Soudan
Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan
2 Route de l’Atlantique Soudan Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15 12:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29
Venez retrouver Ferdinand à bord duquel vous trouverez divers produits ( frais, secs, légumes) ainsi que du poisson frais en barquette. .
2 Route de l’Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
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English : Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan
L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan Soudan a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre