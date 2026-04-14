MAI à VELO, Domaine de Ste-Rose, Narbonne
MAI à VELO, Domaine de Ste-Rose, Narbonne dimanche 17 mai 2026.
MAI à VELO Dimanche 17 mai, 09h00 Domaine de Ste-Rose Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:30:00+02:00
Parcours VTT/VTC/Gravel de 30 kms ouvert à tous et encadré.
Départ à 9h00 du Domaine de Ste-Rose – chemin de St-Crescent à Narbonne (ravitaillements et rafraîchissements offerts à tous les partcipants au départ et à l’arrivée).
Vélo en bon état de fonctionnement et casque obligatoires (vélos acceptés: VTT, VTC et GRAVEL, pas de vélo de route ou de ville).
Mineurs obligatoirement accompagnés d’un parent
Renseignements : contact@randonneursnarbonnais.fr
Domaine de Ste-Rose chemin de St-Crescent Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« link »: « mailto:contact@randonneursnarbonnais.fr »}]
Circuit VTT/VTC/GRAVEL autour des étangs
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