MAI à VELO, Domaine de Ste-Rose, Narbonne

MAI à VELO Dimanche 17 mai, 09h00 Domaine de Ste-Rose Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:30:00+02:00

Parcours VTT/VTC/Gravel de 30 kms ouvert à tous et encadré.

Départ à 9h00 du Domaine de Ste-Rose – chemin de St-Crescent à Narbonne (ravitaillements et rafraîchissements offerts à tous les partcipants au départ et à l’arrivée).

Vélo en bon état de fonctionnement et casque obligatoires (vélos acceptés: VTT, VTC et GRAVEL, pas de vélo de route ou de ville).

Mineurs obligatoirement accompagnés d’un parent

Renseignements : contact@randonneursnarbonnais.fr

Domaine de Ste-Rose chemin de St-Crescent Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« link »: « mailto:contact@randonneursnarbonnais.fr »}]

Circuit VTT/VTC/GRAVEL autour des étangs