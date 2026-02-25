Mai à vélo, essayez un vélo adapté avec un professionnel de santé Nort-sur-Erdre
Mai à vélo, essayez un vélo adapté avec un professionnel de santé Nort-sur-Erdre mercredi 8 juillet 2026.
Nort-sur-Erdre
Mai à vélo, essayez un vélo adapté avec un professionnel de santé
Lycée Caroline Aigle Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Essayez un vélo parfaitement adapté pour vous
Aux beaux jours, la CCEG et l’association Alisée vous proposent des animations collectives de découverte et d’essai de vélos adaptés à tous, accompagnés par une professionnelle de santé ergothérapeute et une conseillère mobilité. Ces séances gratuites sont ouvertes à tous et se dérouleront de mai à septembre 2026, à Grandchamp-des-Fontaines, Treillières, Nort-sur-Erdre, Saint-Mars-du-Desert, Les Touches et Blain.
Partenaires Le CLIC d’Erdre & Gesvres et du Pays de Blain, la CPTS, Bougeons SVP, la MSP de Blain.
Vélos 1 tandem côté à côte, 1 tricycle renforcé, 2 tricycles compacts, 1 vélo bicycle à selle surbaissée, 1 vélo bicycle taille XS, 1 vélo bicycle taille M, nombreux accessoires d’adaptation d’adaptation et personnalisation.
Contact Marine Galisson 07 82 60 73 90
Inscription Oui .
Lycée Caroline Aigle Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 60 73 90
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Try a bike that’s just right for you
L’événement Mai à vélo, essayez un vélo adapté avec un professionnel de santé Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pays Erdre Canal Forêt
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