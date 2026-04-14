Mai à Vélo et Fête des Voies Vertes, Entrée de la voie piétonne Néris-les-Bains, Néris-les-Bains

Mai à Vélo et Fête des Voies Vertes Samedi 2 mai, 14h00 Entrée de la voie piétonne Néris-les-Bains Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

De 14h à 18h, retrouvez différents stands à l’entrée de la voie piétonne à Néris-les-Bains :

Clubs cyclistes

Exposition de vélos anciens par Thomas Molinatti Débarras

Office de tourisme de Néris-les-Bains

Mais aussi :

14h : Visite guidée « Chemin de fer et thermalisme » – Départ de l’entrée de la voie piétonne côté Néris-les-Bains – Gratuit (sur inscription à l’Office de Tourisme de Néris-les-Bains ou Montluçon)

16h : Visite guidée à vélo organisée par Montluçon Tourisme « Montluçon, le circuit des 3 siècles » – Départ de l’entrée de la voie piétonne côté Néris à 16h ou du parking de la voie piétonne Avenue John Kennedy à Montluçon à 16h30 – Gratuit (sur inscription à l’Office de Tourisme de Néris-les-Bains ou Montluçon)

Entrée de la voie piétonne Néris-les-Bains Allée du lac – Néris-les-Bains Néris-les-Bains 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre de « Mai à Vélo » et de la « Fête des Voies Vertes » : après-midi de promotion et sensibilisation à l’entrée de la voie piétonne à Néris-les-Bains

Office de tourisme intercommunal de Néris-les-Bains