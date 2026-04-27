MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À VILLEPINTE Villepinte

Villepinte

MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À VILLEPINTE

Chemin de Montillac Villepinte Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 09:00:00

fin : 2026-05-11 19:00:00

Date(s) :

2026-05-11

La Transhumance à vélo fait étape à Villepinte !

Dans le cadre de Mai à vélo, et de sa grande Transhumance à vélo (du 09 mai au 16 mai), le service mobilité de la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère vous invite à une journée conviviale, festive et dédiée aux mobilités douces.

Programme de la journée

à 9h Départ de la 3ème étape de la Transhumance à vélo à L’Usine à Cenne-Monestiés

à 11h Arrivée du cortège dans le parc municipal à Villepinte

dès 18h Animations pour tous (vélo-smoothie, parcours de maniabilité, essais de vélos et balades à vélo), Apéritif offert à la population (toujours à L’Usine), restauration sur place (foodtruck) et échanges autour du Plan d’Action de Mobilité ,

Que vous soyez cycliste passionné ou simple curieux, venez partager ce moment festif et engagé pour des mobilités plus durables.

Remarques

Les mineurs non accompagnés devront présenter une autorisation parentale signée pour participer aux animations.

En cas de mauvais temps, les animations prévues en extérieur auront lieu à la salle polyvalente de Villepinte.

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Chemin de Montillac Villepinte 11150 Aude Occitanie contact@lauragaismobilite.com

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English :

La Transhumance à vélo makes a stop in Villepinte!

As part of Mai à vélo, and its Transhumance à vélo (from May 09 to May 16), the mobility department of the Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère invites you to a friendly, festive day dedicated to soft mobility.

Program for the day

9am: Start of the 3rd stage of the Transhumance à vélo at L’Usine in Cenne-Monestiés

11am: Arrival of the procession in the Villepinte municipal park

from 6pm: Entertainment for all (bike-smoothie, handling course, bike tests and bike rides), Aperitif offered to the public (again at L’Usine), on-site catering (foodtruck) and discussions on the Mobility Action Plan ,

Whether you’re an avid cyclist or just curious, come and share this festive moment of commitment to more sustainable mobility.

Please note

Unaccompanied minors will need to present a signed parental authorisation to take part in the activities.

In the event of bad weather, outdoor events will take place in Villepinte’s Salle Polyvalente.

L’événement MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À VILLEPINTE Villepinte a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme