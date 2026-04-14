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Mai à Vélo Stand vélo Salle des fêtes Nanteuil

Mai à Vélo Stand vélo Salle des fêtes Nanteuil

Mai à Vélo Stand vélo Salle des fêtes Nanteuil mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 8 Chemin des Grandes Vignes

Ville : 79400 Nanteuil

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Nanteuil

Mai à Vélo Stand vélo

Salle des fêtes 8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :
2026-05-20

– Essai de vélo à assistance électrique et de vélo spécial transport d’enfants
– Echanges et conseils comment faire du vélo avec des enfants ?

Dans le cadre du mois de la parentalité Place des familles   .

Salle des fêtes 8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68  mobilite@cc-hvs.fr

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English : Mai à Vélo Stand vélo

L’événement Mai à Vélo Stand vélo Nanteuil a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre

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