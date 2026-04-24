Nanteuil

Tournée de l’Epicerie du Val à Nanteuil

5 Rue des Écoles Nanteuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 16:00:00

fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-22 2026-05-29

Venez retrouver Ferdinand avec ses délicieux produits locaux, ses légumes aux couleurs chatoyantes et ses produits frais .

5 Rue des Écoles Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

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English : Tournée de l’Epicerie du Val à Nanteuil

L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Nanteuil Nanteuil a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre