Mai à Vélo Stand vélo Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Mai à Vélo Stand vélo Saint-Martin-de-Saint-Maixent mercredi 13 mai 2026.
Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Mai à Vélo Stand vélo
Espace Louise Michel Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 16:00:00
Date(s) :
2026-05-13
– Essai de vélo à assistance électrique et de vélo spécial transport d’enfants
– Echanges et conseils comment faire du vélo avec des enfants ?
Dans le cadre du mois de la parentalité Place des familles .
Espace Louise Michel Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr
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English : Mai à Vélo Stand vélo
L’événement Mai à Vélo Stand vélo Saint-Martin-de-Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre