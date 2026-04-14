Saint-Martin-de-Saint-Maixent

Mai à Vélo Stand vélo

Espace Louise Michel Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :

2026-05-13

– Essai de vélo à assistance électrique et de vélo spécial transport d’enfants

– Echanges et conseils comment faire du vélo avec des enfants ?

Dans le cadre du mois de la parentalité Place des familles .

Espace Louise Michel Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr

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English : Mai à Vélo Stand vélo

L’événement Mai à Vélo Stand vélo Saint-Martin-de-Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre