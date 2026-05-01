Place des Familles gravures et impressions Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Place des Familles gravures et impressions Saint-Martin-de-Saint-Maixent mercredi 13 mai 2026.
Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Place des Familles gravures et impressions
15 Rue des Écoles Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier gravures et impressions. Pour toute la famille: gravure sur mousse, tampons tattoo à l’eau, creux ou relief. Un moment créatif pour découvrir plusieurs techniques et repartir avec ses propres impressions. .
15 Rue des Écoles Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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L’événement Place des Familles gravures et impressions Saint-Martin-de-Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Haut Val De Sèvre