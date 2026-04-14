Mai à Vélo Village Vélo Pamproux
Mai à Vélo Village Vélo Pamproux samedi 9 mai 2026.
Pamproux
Mai à Vélo Village Vélo
Place de la ferté Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Au programme
– Essai de vélo à assistance électrique et de vélo spécial transport d’enfants
– Atelier réparation avec Théo Vélo (11h 14h)
– Echanges et conseils comment faire du vélo avec des enfants
– Le vélo à la Microfolie atelier (11h15), conférence (14h45), projection libre (à partir de 15h)
Et à l’occasion du mois de la parentalité Place des familles
– Départ à vélo ou à pieds pour le spectacle Sur les pas des lutins (17h) .
Place de la ferté Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr
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English : Mai à Vélo Village Vélo
L’événement Mai à Vélo Village Vélo Pamproux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre