Pamproux

Mai à Vélo Village Vélo

Place de la ferté Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Au programme

– Essai de vélo à assistance électrique et de vélo spécial transport d’enfants

– Atelier réparation avec Théo Vélo (11h 14h)

– Echanges et conseils comment faire du vélo avec des enfants

– Le vélo à la Microfolie atelier (11h15), conférence (14h45), projection libre (à partir de 15h)

Et à l’occasion du mois de la parentalité Place des familles

– Départ à vélo ou à pieds pour le spectacle Sur les pas des lutins (17h) .

Place de la ferté Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr

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English : Mai à Vélo Village Vélo

L’événement Mai à Vélo Village Vélo Pamproux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre