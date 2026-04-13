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Mai des livres Ferme du Châtel Aulnay-l’Aître

Mai des livres Ferme du Châtel Aulnay-l’Aître dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Ferme du Châtel

Adresse : Chemin du Château

Ville : 51240 Aulnay-l'Aître

Département : Marne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Aulnay-l’Aître

Mai des livres

Ferme du Châtel Chemin du Château Aulnay-l’Aître Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

De 10h à 18h.Tout public
Nombreuses animations prévues présence d’auteurs locaux, Broc’Livres, visites de l’huilerie, kamishibaï, lectures au bord du Fion, spectacle pour enfants Goloso, blind-test rock’n’roll et produits de la Ferme du Châtel à déguster sur place ou à emporter (la boutique est ouverte toute la journée).   .

Ferme du Châtel Chemin du Château Aulnay-l’Aître 51240 Marne Grand Est  

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English : Mai des livres

10:00 to 6:00.

L’événement Mai des livres Aulnay-l’Aître a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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