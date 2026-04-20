Mai du Théâtre Caus’rue Village Gaztelu Zahar Hendaye

Hendaye

Mai du Théâtre Caus’rue

Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:15:00

fin : 2026-05-24 16:15:00

Date(s) :

2026-05-24

Aller droit au but, dribbler d’idées en idées, défendre ses arguments…

Quoi qu’il arrive, il faut qu’ça matche !

La palabre est un sport collectif et la place du village un terrain de jeu idéal.

60 minutes chrono pour donner corps à votre espace public. L’arbitre et deux espaces séparés par une guinde, à sa gauche les pour, à sa droite les contre et au centre la rue !

Affûtez votre humour, faites chauffer vos neurones et dérouillez votre point de vue ! .

Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Caus’rue

L’événement Mai du Théâtre Caus’rue Hendaye a été mis à jour le 2026-04-16 par Hendaye Tourisme & Commerce