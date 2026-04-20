Mai du Théâtre Caus’rue Village Gaztelu Zahar Hendaye
Mai du Théâtre Caus’rue Village Gaztelu Zahar Hendaye dimanche 24 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre Caus’rue
Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:15:00
fin : 2026-05-24 16:15:00
Date(s) :
2026-05-24
Aller droit au but, dribbler d’idées en idées, défendre ses arguments…
Quoi qu’il arrive, il faut qu’ça matche !
La palabre est un sport collectif et la place du village un terrain de jeu idéal.
60 minutes chrono pour donner corps à votre espace public. L’arbitre et deux espaces séparés par une guinde, à sa gauche les pour, à sa droite les contre et au centre la rue !
Affûtez votre humour, faites chauffer vos neurones et dérouillez votre point de vue ! .
Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Mai du Théâtre Caus’rue
L’événement Mai du Théâtre Caus’rue Hendaye a été mis à jour le 2026-04-16 par Hendaye Tourisme & Commerce
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