Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai du Théâtre Caus’rue Village Gaztelu Zahar Hendaye

Mai du Théâtre Caus’rue Village Gaztelu Zahar Hendaye

Mai du Théâtre Caus’rue Village Gaztelu Zahar Hendaye dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Village Gaztelu Zahar

Adresse : Autour du fronton Gaztelu Zahar

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:15:00

Tarif :

Hendaye

Mai du Théâtre Caus’rue

Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:15:00
fin : 2026-05-24 16:15:00

Date(s) :
2026-05-24

Aller droit au but, dribbler d’idées en idées, défendre ses arguments…
Quoi qu’il arrive, il faut qu’ça matche !

La palabre est un sport collectif et la place du village un terrain de jeu idéal.
60 minutes chrono pour donner corps à votre espace public. L’arbitre et deux espaces séparés par une guinde, à sa gauche les pour, à sa droite les contre et au centre la rue !

Affûtez votre humour, faites chauffer vos neurones et dérouillez votre point de vue !   .

Village Gaztelu Zahar Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mai du Théâtre Caus’rue

L’événement Mai du Théâtre Caus’rue Hendaye a été mis à jour le 2026-04-16 par Hendaye Tourisme & Commerce

À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)