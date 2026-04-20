Mai du Théâtre Gaïa Parvis du bas des Halles de Gaztelu Hendaye
Mai du Théâtre Gaïa Parvis du bas des Halles de Gaztelu Hendaye dimanche 24 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre Gaïa
Parvis du bas des Halles de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:30:00
fin : 2026-05-24 19:20:00
Date(s) :
2026-05-24
Regarder et écouter le monde autrement. Gaïa dont le titre évoque la terre mère donnera à voir une matière scénographique vivante en dialogue permanent avec les corps.
Jusqu’à récemment, l’humain se préoccupait de sa façon d’habiter le monde.
Mais après l’avoir fragilisé, abîmé, comment survivre à cet environnement ?
Avec Gaïa , la Compagnie Bivouac amène à une prise de conscience à travers une expérience immersive du vivant. .
Parvis du bas des Halles de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Mai du Théâtre Gaïa
L’événement Mai du Théâtre Gaïa Hendaye a été mis à jour le 2026-04-16 par Hendaye Tourisme & Commerce
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